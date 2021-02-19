Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)

BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN DUASINDAN BAŞKA HİÇBİR GÜZELLİK YOKTUR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya Valiliği ve Sakarya Adliyesi´ni ziyaret ettikten sonra Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii´ne gelerek cuma namazını kıldı. Bakan Gül daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi´ni ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşen Bakan Gül, "Hayatın en büyük anlamlarından birisi millete hizmet etmektir. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah´ın rızası, milletin duasıdır. Milletimizin duasından başka hiçbir güzellik yoktur. Rabbim milletimize mahcup olmadan hizmet yapmayı nasip etsin" dedi.DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-02-19 16:34:29
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