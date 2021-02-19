Kapalı otoparkta lüks araç alevlere teslim oldu İtfaiyenin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti Yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Demokrasi Meydanı altında bulunan kapalı otoparkta bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yüzlerce aracın bulunduğu otoparkta çıkan yangına itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Demokrasi Meydanı altındaki kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. idaresindeki 34 BTY 330 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün araca binerek otoparktan çıkmak istediği esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, yanan araca müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Yüzlerce aracın park halinde bulunduğu otoparkta lüks otomobilde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile araçta maddi hasar meydana gelirken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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