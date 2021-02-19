Otomobilin önünü kesen 1'i kadın 4 saldırgan, sürücüyü darbetti

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, otomobilinin önünü kestiği M.Y.´yi darbetti. Saldırganlar, M.Y.'nin cep telefonunu ve otomobilinin anahtarını alarak kayıplara karıştı.
Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8066'ncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Y.'nin otomobilinin önü 1'i kadın 4 kişi tarafından kesildi. Otomobili durduran kişiler, M.Y.'yi araçta darbetmeye başladı. M.Y., yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Saldırganlar otomobilin camlarını da kırdı. Ardından otomobilin anahtarlarını ve M.Y.`nin cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan M.Y.'ye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri, M.Y.´nin verdiği ifade doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2021-02-19 20:13:33
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