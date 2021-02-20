SEDAŞ kar çalışmalarında son durumu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SEDAŞ kar çalışmalarında son durumu açıkladı

DHA

SEDAŞ kar çalışmalarında son durumu açıkladı


SAKARYA, (DHA)Yurdun batısını etkisi altına alan kar yağışı ve fırtınada 7 gün geride kaldı. "Kar seferberliği" ilan eden SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için aralıksız 24 saat sahada kalmayı sürdürdüğünü bildirdi. SEDAŞ, bölge bölge son durumu açıkladı.Türkiye´nin karla sınavında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz pazar günü başlayan ve hafta boyunca etkisini artıran kar yağışının bugünden itibaren yurdun batısını terk etmesi bekleniyor. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayıp, alarm durumuna geçen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin zorlu enerji mücadelesi ise hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. 58´i yönetim kademesi olmak üzere toplamda 782 kişiden oluşan ekipler gece gündüz sahadan ayrılmadan "kar nöbeti" tutuyor.KOCAELİ VE GEBZE´DE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMEDİSEDAŞ´tan yapılan açıklamada:"Hava muhalefetine karşı enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi için teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Pazartesi günü şiddetli kar ve fırtına nedeniyle trafo arızasının yaşandığı bölgelerde Jeneratör çözümü devreye alındı. Kocaeli´nin Kandıra ilçesine bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle oluşan kesintilerde de bu uygulama etkili bir şekilde kullanıldı.  Kar, buzlanma ve kuvvetli fırtınaya teslim olan Kocaeli´nde hafta boyu çalışmalar aralıksız devam etti. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek bölgelerde iletken kopmalarına bağlı arızalar hızlıca onarıldı. Gebze ve Darıca ilçelerinde de toplamda 74 kişilik SEDAŞ ekip, uzun uğraşlar sonucu arızaları onardı. AFAD ve yerel yönetimin de desteğiyle kentin yüksek noktalarında meydana gelen bölgesel arızalara müdahale edilirken, ekipler il genelinde hızlı müdahale için görev noktalarından ayrılmıyor" denildi.BOLU VE DÜZCE´DE HIZLI MÜDAHALESEDAŞ´ın yaptığı açıklamanın devamında:"SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ile Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak´ın da yerinden takip ettiği Sakarya´daki saha çalışmalarında hız kesilmedi. Şehrin farklı noktalarındaki arızaların giderilirken, yağış nedeniyle kapanan yolların açılması için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yüksek efor sarf edildi. Sakarya´da, 15´i yönetim kademesinden olmak üzere 388 kişilik SEDAŞ ekibi kar operasyonuna devam ediyor. SEDAŞ ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu Bolu ve Düzce´de ise kar yağışı, şiddetli rüzgâr ve soğuk havaya rağmen başarılı bir performans sergilendi. Daha sert iklim şartlarının hâkim olduğu her iki şehirde de günlerdir süren yağış boyunca minimum arıza meydana gelirken, yüksek kesimlerdeki direk yıkılması ve tel kopması gibi durumlara anında müdahale edilerek uzun süreli kesintilerin önüne geçildi" ifadeleri yer aldı. ANLIK İLETİŞİMLE DOĞRUDAN BİLGİLENDİRME YAPILDI"4 kente özel yapılan planlamalar kapsamında; belirlenen çalışanlar ile bölgedeki muhtar eşleştirmeleri yapılarak faaliyet bölgesinde görev alan muhtarlar ile kesintisiz iletişim sağlandı. Gelen bildirimlerin sahaya eş zamanlı olarak aktarılması için 125 kişilik çağrı merkezi ekibi ve acil durumlar için oluşturulan destek ekipleri de tam kapasiteyle çalıştı."DHA-Bölge Türkiye-Sakarya DHA
2021-02-20 13:37:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya sokaklarında hafta sonu sessizliği
YEREL HABERLER Sakarya sokaklarında hafta sonu sessizliği
Otomobilin önünü kesen 1'i kadın 4 saldırgan, sürücüyü darbetti
YEREL HABERLER Otomobilin önünü kesen 1'i kadın 4 saldırgan, ...
Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra camları kırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Önünü kestikleri aracın şoförünü darp ettikten sonra ...
Toplu taşımaya ALES düzenlemesi
YEREL HABERLER Toplu taşımaya ALES düzenlemesi
92 yaşındaki Mahide nineden Mehmetçik’e ilmek ilmek destek Kendi elleriyle ördüğü atkılar, yüzlerce kilometre uzakta görev yapan askerlerin boynunu ısıtacak Mehmetçik üşümesin diye kendi elleriyle onlarca atkı ördü Atkıların Mehmetçik’e dağıtıldığı videoyu gören Mahide nine, duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER 92 yaşındaki Mahide nineden Mehmetçik’e ilmek ilmek ...
Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede hayatını kaybetti 19 yaşındaki genç 8 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede ...
Kapalı otoparkta lüks araç alevlere teslim oldu İtfaiyenin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti Yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Kapalı otoparkta lüks araç alevlere teslim ...
Bakan Gül, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Bakan Gül, ziyaretleri sonrasında Sakarya'dan ayrıldı
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ...
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sivil anayasayla girmeyi planlıyoruz
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ...
Bakan Gül: “Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar, terörle mücadele ediyoruz diye insanlığı kandırmaya çalışmasın” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya’da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Sofradaki ekmeği büyüteceğiz ve özgürlükleri artıracağız” “Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Bugün bu katliamlara sessiz kalanlar, ...
Mahide Nine, Mehmetçik için atkı ördü
YEREL HABERLER Mahide Nine, Mehmetçik için atkı ördü
Sakarya´da 65 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı  
YEREL HABERLER Sakarya´da 65 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı  
Başkan Yüce’den kurum ve kuruluşlara kandil ziyareti Kandil simidi ve kabak tatlısı hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Yüce’den kurum ve kuruluşlara kandil ...
Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan Covid aşısı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan Covid aşısı ...
Serdivan'da yaşlılara kandil hediyesi
YEREL HABERLER Serdivan'da yaşlılara kandil hediyesi
İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan kar birikintilerini temizledi
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, tehlike oluşturan kar ...
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Çocukların mücadeleleri iyiydi"
YEREL HABERLER Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: ...
2. Lig Kırmızı Grup: Sakaryaspor: 1 - Van Spor FK: 1
YEREL HABERLER 2. Lig Kırmızı Grup: Sakaryaspor: 1 - Van Spor FK: 1
Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca doyumsuz görüntüler ortaya çıktı Karla kaplı ilçede dalgaların beyaz örtü ile buluşma anları havadan görüntülendi Sakarya Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Karadeniz'in hırçın dalgaları karla buluşunca ...