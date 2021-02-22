Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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Güven HASBAŞ/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´da, terör örgütü DEAŞ´ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.´nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya ve Ankara´da operasyon gerçekleştirdi. Terör örgütü DEAŞ´ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.´ın verdiği bilgiler doğrultusunda örgüt adına operasyonlara katıldığı tespit edilen 9 şüpheli, Sakarya´nın Karasu ilçesinde gizlendikleri evde gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu bilgisine ulaşılan 2 şüpheli de Ankara´da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şühelinin sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-22 11:35:39



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