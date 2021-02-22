Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı (2)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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ARALARINDA SÖZDE İÇ GÜVENLİK EMİRİ VAR

Sakarya Emniyet Müdürlüğü´nün terör örgütü DEAŞ´a yönelik Sakarya´nın Karasu ilçesi ve Ankara´da düzenlediği operasyonda, Irak´ta terör örgütünün sözde iç güvenlik emiri olarak görev yapan 1 kişi ile geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-22 16:11:45



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