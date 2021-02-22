Büyükşehir salgınla mücadelede vatandaşların yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Her Eve Maske’ sloganıyla başlattığı maske ve dezenfektan dağıtım çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi salgın destek paketlerini hane ve esnaflara ulaştırmaya devam ediyor. Korona virüs salgının görüldüğü dönemde maske üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe ve şehir merkezinde salgın destek paketlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Dağıtım ekipleri Katlı Pazar esnaflarına 3 bin 500 hijyen paketini dağıtırken, Pabuççular Mahallesindeki hanelere ulaşarak 2 bin hijyen paketini vatandaşlara teslim etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ettiğimiz sürece salgının biteceğine inanarak korona virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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