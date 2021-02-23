Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin toplanan Türk bayrağını düzelttikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde devriye gezen bekçiler, mahalleye asılı bulunan Türk bayrağının toplandığını fark etti. Durum üzerine bekçiler ellerine aldıkları sopalar ile bayrağı düzelttiler. Bekçilerin bayrak hassasiyeti ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bekçilerin toplanmış Türk bayrağını düzelttiği anlar yer alıyor.

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