Barbun için attığı ağdan 5 kiloluk Kırlangıç balığı çıktı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Barbun avına giden balıkçıların ağına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığı görenleri şaşırttı.

Karasu ilçesi Karasu Mahallesinden açık denizlere Barbun avına çıkan denizciler, av esnasında ağlarına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığını ve 2 kilogramdan fazla levrek’i görünce şoke oldu. Ağlarında Barbun beklerken 5 kiloluk Kırlangıç balığını gören Karasulu balıkçı Yahya İngenç, bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Bu sezonda sık sık ağlara Kırlangıç balığı takıldığını belirten İngenç, “Bu kadar büyüğüne denk gelmemiştik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.