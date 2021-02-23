SAÜ yurtlarından Türk Kızılayı’na önemli bağış

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında bulunan gardırop, yatak, baza, komodin ve çalışma masasından oluşan 180 takım, İdlib’e ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Sakarya Şubesine bağışlandı.

Yapılan bağışın son dönemlerde İdlib’de yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen insanlara ulaştırılacağını bildiren Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, bağış için başta Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yardımların çok değerli olduğunu söyleyen Tiryaki, “İdlib’de hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan kardeşlerimiz var. Gayemiz oradaki insanların bir nebzede olsa ihtiyaçlarını giderebilmek ve yüzlerini güldürebilmektir. Bu anlamda en büyük destek Sakarya Üniversitesinden geldi. O bölgede eğitim almak için sıra yerine taşların üzerinde oturan savaş mağduru pek çok çocuk var. Gönderdiğimiz çalışma masalarını, çadır kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçları için kullanacağız. Bu önemli katkılarından dolayı Sakarya Üniversitesine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.