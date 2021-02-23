Sakarya'da 209 kişi karantinaya alındı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valiliği, 44 yerleşim yerinde toplam 209 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı açıkladı.
Koronavirüs vakalarında artış gözlenen Sakarya´da, 9 apartman ve 35 evde toplam 209 kişi karantina altına alındı. Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid19 salgını ile yoğun ve kararlı mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 yerleşim biriminde 209 kişi karantinaya alınmıştır. Sizlerden kural ve tedbirlere hassasiyetle uymanızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-02-23 19:24:57
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