Sakarya´da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valiliği, 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.

Sakarya Valiliği koronavirüs nedeniyle karantina sayılarını açıkladı. Sakarya´da bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. Sakarya Valiliği´nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Sakaryalılar; Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım." DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-24 21:44:21



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