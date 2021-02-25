33 yıldır baklavacılık yapan ve Dünya’nın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. 40 kat yufkadan elde edilen ve her biri yaklaşık 2 buçuk gram olan baklava tanelerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan tatlıcı dükkanı sahibi Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, akıl almaz bir rekora imza attı. Dünya’nın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran tatlı ustası, adını Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. Her biri yaklaşık 2 buçuk gram olan baklava dilimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Baklavanın 40 kat yufkadan elde edildiğini dile getiren Gaziantepli tatlıcı Ahmet Özen, baklava dilimlerinin, kullanılan fıstık tanelerinden bile küçük hale getirerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2 buçuk gram ağırlığında ve kalori değeri 10 olan minik baklava dilimleri diyet yapan insanların da ilgi odağı oldu. Standart 88 dilimden oluşan baklava tepsisine rekor denemesi için ustalık ile sığdırılan bin 386 dilim fıstıklı Gaziantep baklavası Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına aday.



Bir tepside bin 386 dilim baklava

Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak tepsiye bin 386 dilim baklava sığdıran ve 33 yıldır baklavacılık mesleğini sürdüren Ahmet Özen, “Gaziantepliyim, 33 yıldır baklavacıyım bu mesleği yapıyorum. Mesleğimde hep güzel bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Bu meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim. Baklavayı yaptım, çok güzel oldu 40 katlı hamuru üst üste koyaraktan sanat icra etmenin çok zor olduğunu düşündüm. Ama yapınca da çok neşe aldım ve mutlu oldum. Guinnes Dünya Rekorları Kitabına girerek ülkemizi temsil etmek için 40 katlı bir ve da 2 buçuk gram gelecek küçüklükte baklava yaptım. Türkiye’nin hatta dünyanın en küçük baklavasını yaptım diyebilirim. 3 buçuk kilogramlık bir tepside bin 386 dilim baklava bulunuyor. Bir kilogram baklavada 400 dilim var. Yani bir eve 1 kilogram alındığında bu küçük baklavadan 400 dilim götürebiliyorsunuz, o kadar küçük. Sadece 10 kalori ve 2 buçuk gram ağırlığında. 40 kat hamurdan 2 buçuk gramlık baklava yapabildiğim için çok mutluyum. Ülkem adına, firmamız ve kendim adına çok mutlu ve gururluyum. Daha da güzel başarılar elde etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mesleğimizi severek yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.



Görenler çok ilginç buluyorlar

Küçük baklava dilimlerini gören vatandaşların şaşırdığını ve yaptıkları baklavadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Ahmet Özen, “Görenler çok ilginç buluyor, biz bunca zamandır hiç böyle bir şey görmedik, bunu nasıl başardın diyorlar. Ve nasıl aklıma geldiğini soruyorlar, diyet yapanlar oluyor ve bununla ilgili 10 kalori olduğu için iyi yorumlar yapanlar oluyor. 40 katlı 2 buçuk gramlık ve 10 kalorilik baklava yiyerek hem şeker ihtiyacını götürebilir hem de diyetlerine devam edebilirler. İnsanlar çok sevdi, güzel dönüşler alıyoruz. Böyle bir fikir ürettiğimiz için bize de çok teşekkür ediyorlar. Biz de en güzelini yapmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.



İçerisine koyduğumuz fıstıktan daha küçük baklava yaptık

İçerisine konulan fıstık tanesinden bile küçük yaptıkları baklava ile Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına başvurduklarını aktaran Özen, “Baklavayı yaptıktan sonra ben de şok oldum içerisine koyduğumuz fıstıktan daha küçük. Bir fıstık içi büyüklüğünde baklava yaptık. 40 katı üst üste koymak, pişirmek güzel bir şey ülkem adına mutlu ve gururluyum. Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına başvurdum. Başvuru sürecimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. Dünyanın en küçük baklavasını yaptığımız için Guinnes Rekorlar Kitabına başvurmaya karar verdik. Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi çok istiyorum. Ben çok araştırma yaptım ve 2 buçuk gramlık baklavayı hiç kimse yapmamış, hiç görmedim. Türkiye’de bunu kim yapar anca baklavacılar, Gaziantepliler yapar. Biz de bu mesleğimizi çok severek yapıyoruz, 33 yıllık bir emeğimiz var. Bizde emeğimizi en güzel ve üst noktalara taşıyabilmek için mücadele, gayret gösteriyoruz. 33 yıllık emeğimin sonunda dünyanın en küçük baklavasını yaptım” şeklinde konuştu.

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