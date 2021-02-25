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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam

İHA

Tarihi binanın restorasyon ihalesi tamam

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun yeni dönem projeleri arasında yer alan, Tarihi Türk Ticaret Bankası Binası’nın Müze olarak Adapazarı’na kazandırılması çalışmalarında Bina Restorasyon İhalesi de tamamlandı. İhaleye 10 firma teklif sundu. Başkan Işıksu, “Tarihi Banka Binamızın restorasyon çalışmaları çok yakında başlıyor. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz” dedi.
Türkiye’nin ticaret ve kültür tarihinde önemli değerler arasında gösterilen, şahsi teşebbüs ve özel sermaye ile ilk banka, 1913 yılında, Adapazarı’nda “Adapazarı İslam Ticaret Bankası” adıyla kurulmuştu. Daha sonraları adını Türk Ticaret Bankası olarak değiştiren bu bankanın kurulmasıyla bankacılık tarihi yeni ve oldukça önemli bir aşamaya ulaşmıştı. Bankanın kurulduğu tarihi bina, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun girişimleri ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. yetkilileriyle temasları neticesinde müzeye dönüştürülüyor. Yapılan protokolün ardından restorasyon ihalesi de tamamlandı.

Müze geliyor; mutlu ve heyecanlıyız
Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızın kimliğine, ruhuna, tarihine saygıyla güzel çalışmaları bir bir neticelendiriyoruz. Tarihi İslam Ticaret bir diğer adı ile Türk Ticaret Bankası’nın binasını aslına uygun restore edeceğiz. İhaleyi kazanacak firma restorasyon çalışmalarını hemen başlatacak. Bankanın tarihi simgelerinin bulunduğu bir Müze Şubenin de yer alacağı bu çok önemli çalışma ile şehrin ticaret ve kültür tarihini müze ziyaretçilerine tanıtmak istiyoruz. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz” diye konuştu.

İhaleye 10 Firma Katıldı
Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan restorasyon ihalesine 10 firma teklif sundu. En yüksek teklifi Kamil Murat Firması 1 milyon 851 bin TL, en düşük teklifi ise İnsa İnşaat 1 milyon 441 bin 361 TL 71 Kuruş olarak verdi. İhale sonucu komisyonun incelemesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

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