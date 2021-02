Erenler’de asfalt çalışmaları 25 milyona ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Erenler’in bugünü ve geleceğinin görüşüldüğü toplantıya Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ve AK Parti Erenler Gençlik Kollar Başkanı Halit Yaylalı da katıldı. Sakarya’nın her ilçesinin geleceğe hazır bir hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yüce, istişare kültüründen ödün vermeden işbirliği içerisinde Sakarya için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü hizmet elini tüm ilçelerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin her bir noktası benim için çok değerli. Bu şehre, hemşehrilerime hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. İlçelerimize yapılan hizmetlerin yakından takipçisiyim. Projelerimizin yapım aşamasında ve uygulanmasında istişareye önem veriyoruz. Erenler benim evimdir. İnsanın evine gönül bağı tabi biraz daha kuvvetli oluyor. Göreve geldiğim günden beri her ilçemize olduğu gibi Erenler ilçemizi de çok kıymetli çalışmalarla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Başkan Yüce, yapılan çalışmalara da şu şekilde değindi: “22 ay içerisinde sorumluluğumuz dâhilinde olan yollarda yaklaşık 25 milyon TL değerinde 65 bin 600 ton asfalt çalışması yaptık. Aynı zamanda altyapısı eskiyen ve su kayıp kaçaklarına neden olan altyapı hatlarını sağlam altyapı ile yeniledik. Bağlar Caddesi’ni de duble yol haline getiriyoruz. Erenler’i geleceğe hazır hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok şükür şimdiye kadar ilçede hayata geçirdiğimiz projelerden dolayı güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşımızın yüzünün güldüğünü görmek bizlerin emeklerinin en güzel karşılığı. Rabbim hizmet yolunda işimizi kolaylaştırsın.”

