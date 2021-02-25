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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir tepsiye 1386 baklava dilimi sığdırdı

DHA

Bir tepsiye 1386 baklava dilimi sığdırdı


Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde yeni şubesinin açılışını yapan Gaziantepli baklava ustası Ahmet Özen, bir tepsiye tam bin 386 dilim baklava sığdırdı. Dünyanın en küçük baklavasını yaptığını belirten Özen, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulundu. 
Serdivan Çark Caddesi´nde yeni şubesinin açılışına özel olarak işletmenin mutfağına giren ve dünyanın en küçük baklavasını yapan baklava ustası Ahmet Özen, standart bir tatlı tepsisi içerisine tanesi yaklaşık 2,5 gram gelecek büyüklükte bin 386 dilim fıstıklı baklava yaptı. 40 kat baklava hamuru ile yapılan fıstıklı baklava görenlerin ilgisini çekti. Normal bir baklava tepsisiyle karşılaştırıldığında aradaki büyük farkın hemen ortaya çıktığını belirten Özen, "Bu baklavayı dünyada ilk kez bir Türk usta yaptı. Zaten bu bizim tatlımız" dedi.
İki tepsi arasındaki farkı gösteren Özen, "33 yıldır baklava ustasıyım. Hep düşündüğüm şey en küçük baklavayı yapmaktı. 40 kat hamuru üst üste koyarak yaptım. Dilimi tarttım, 2,5 gram geldiğini gördüm. Dünyanın en küçük baklavasını yaptım ve Guinness Dünya Rekorlarına girebilir miyim diye araştırdım ve başvuru yaptım. Dünyanın en küçük baklavası, en küçük tatlı. Dilimi sadece 10 kalori. Normalde 1 kilo baklavada 24 dilim çıkarken bunda yaklaşık 400 dilim baklava var. Bir tepside ise bin 386 dilim tatlı var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN
2021-02-25 17:02:02

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