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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşaptan yapılan dükkan, darmadağın oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. 34 DEK 450 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kenarındaki bakkal dükkanına çarptı. Ahşap yapı darmadağın olurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bölge trafik ekipleri olay yerine gelerek tutanak tuttu. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Dükkanın sahibi Mehmet Sabri Taşdemir ekmek teknesinin yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Taşdemir, zararının karşılanması için nakliye şirketinden ve sürücüden şikayetçi oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-02-25 17:13:17



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