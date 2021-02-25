DEAŞ'lı 12 kişi tutuklandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 12 kişi tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Karasu ilçesi ve Ankara´da operasyon düzenledi. Karasu ilçesinde 9 kişi, Ankara'da ise 3 kişi gözaltına alındı. Irak´ta terör örgütünün sözde iç güvenlik emiri olan 1 kişi ile geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 11 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2021-02-25 18:14:20
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