Zabıtadan apartman ve site yöneticilerine ‘buluşma yerlerini kapatın’ tebligatı

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki site ve apartman yöneticilerine "buluşma yerlerini kapatın" tebligatı gönderdi.

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ilçede apartman, site, yerleşim alanlarındaki ortak oturma alanlarının kapatmıştı. Akyazı Belediyesi Zabıtası, ilçedeki site ve apartman yöneticilerine konuyla ilgili tebligat yolladı. Gönderilen tebligatta, “Apartman, site vb.yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları (sosyal tesis, kapalı kamelya vs.), ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılmasına ve site içlerinde hafta sonları yasaklarında dışarı çıkılmaması, toplu olarak bir araya gelinmemesi konularında karar alınmıştır. Ayrıca evlerde gün, mevlid, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmalar yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı. İlçede konuyla ilgili denetim sürüyor.

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