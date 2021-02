Doğada lüks çadırda tatil keyfi 

Güven HASBAŞOnur GÜDEN/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde iki yatırımcı, daha önce yurt dışında deneyimledikleri `glamping´ tarzı konaklamayı ilçeye taşıdı. Doğanın güzellikleri, lüksten ödün verilmeyerek farklı tarzdaki çadırlarda sunuluyor.

Sapanca´da yaşayan iki yatırımcı, daha önce yurt dışında gördükleri ve deneyimledikleri `dome glamping´ çadırlarını Sapanca´da kurdu. Sapanca´nın doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla birleşen glamping çadırlarında lüksten ödün verilmedi. Doğanın içerisindeki kubbe şeklindeki çadırlarda otel odasında bulunan her türlü konfor bulunuyor.

Türkiye´de bu tatil kültürünün yeni yeni popüler olduğunu söyleyen işletmenin ortağı Cihan Karagöz, "Pandemiden sonra insanların tatil tercihlerinde glamping ön plana çıktı. İzole olmak isteyen, her hizmetten faydalanmak isteyen ve lüks bir tatil yapmak isteyen müşterilerimizi Sapanca´da dome glamping çadırlarımıza bekliyoruz" dedi.

`PANDEMİDE TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ´

Glamping tatilinin yurt dışında daha popüler olduğunu belirten Cihan Karagöz, "Ülkemizde daha yeni yeni tanınmaya başlayan lüks kampçılık anlamına gelen ve pandemiden sonra insanların tatil tercihlerinde ön plana çıkan yeni bir tatil trendi. Misafirlerimiz buraya geldiğinde doğa içerisinde vakit geçirirken, mangalını yapabilmektedir. Tıpkı bir otel odasındaymış gibi sıcak ve soğuk içecekleri içeride hazır bir şekilde bulabilirler. Kahvaltının da odaya geldiği bir kamp sunan tatil köyü. Özellikle pandemi sonrasında insanların tatile ve lükse bakış açısı değişti. İnsanlar her şeyi bir arada bulmak isterken, doğada da vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden tatil için Sakarya´da izole olmak isteyenler, geldiklerinde de her hizmeti bulmak istiyor" diye konuştu.

`LÜKSÜN SADELİKLE BİRLEŞMESİ´

Glampingi, Tayland´da birkaç yıl önce gördüğünü ifade eden işletmenin ortağı Oktay Öztürk, "Daha önce konaklama fırsatım oldu. Ambiyansı çok güzeldi. Daha sonra da kuzey ülkelerinde gördüm. Kuzey ışkılarının orada bunlar popüler zaten. Tamamı şeffaf olanları da var. Türkiye´ye gelince de nerede yapabiliriz konusunda araştırmalara başladık. Turizmin çok hızlı ve aktif olduğu yerlerden birisi olan Sapanca´da açmaya karar verdik. Çadırlarımız 30 metrekare ve içerisinde tuvalet, banyo, lavabo, küvet, şömine, mini bar, salıncak mevcut. Yani tamamen lüksün sadelikle birleşmesi diyebiliriz. Kamp hayatını seven misafirlerimize kampa gitmeyi değil de burada bir lüks kamp havası yaratarak ihtiyaçlarını odasının içerisinde sunuyoruz. Sapanca çok güzel bir yer. Türkiye´de birkaç tane glamping var ve biz ilklerindeniz. Ayrıca burada aktif olarak masaj hizmeti de veriyoruz. Gelen bütün misafirlerimiz buradan inanılmaz bir şekilde keyif alacaktır. Kamp havasında mini bir tatil geçireceklerine eminim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN

