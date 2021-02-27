Sakarya’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi AdapazarıSapanca yolu üzerinde Z.B. ve H.D. idaresindeki iki araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrasında iki araçta kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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