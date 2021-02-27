Güven HASBAŞ/PAMUKOVA, (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan TIR'ın şoförü, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Pamukova ilçesi Turgutlu mevkiinde meydana geldi. Uğur Akyol (47) yönetimindeki 42 DTB 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan TIR'ın şoförü Uğur Akyol yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Uğur Akyol´u hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Güven HASBAŞ
2021-02-27 12:57:15
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