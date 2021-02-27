Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı Taburcu olan hastaya test yapılmayınca 8 kişi virüse yakalandı Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu virüse yakalandıklarını iddia eden Sami Yemenici: “Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı Taburcu olan hastaya test yapılmayınca 8 kişi virüse yakalandı Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu virüse yakalandıklarını iddia eden Sami Yemenici: “Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı”

İHA

Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı Taburcu olan hastaya test yapılmayınca 8 kişi virüse yakalandı Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu virüse yakalandıklarını iddia eden Sami Yemenici: “Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı”

– İstanbul’da kalp krizi geçiren ve özel hastanedeki tedavisinin ardından korona virüs testi yapılmadan taburcu edildiği iddia edilen 83 yaşındaki kadın, evinde 8 akrabasına korona virüs bulaştırdı. Virüse yakalan şahıslar, hastaneye tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da kalp krizi geçiren ve özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki Zehra Parmak’a, tedavisinin ardından korona virüs testi yapılmadan taburcu edildi. İstanbul’daki evinde tekrar rahatsızlanan Parmak’a kaldırıldığı başka bir hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkınca temaslı olduğu yakınları da teste alındı. Parmak ile aynı evde kalan ve girdikleri korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi hastalığa yakalandı. Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu 8 yakının korona virüse yakalandığını iddia eden Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki akrabaları ise duruma tepki gösterdi.

Yakınları özel hastaneyi ihmalkarlıkla suçladı
Kızlarının ve damatlarının da korona virüse yakalandığını belirten Sami Yemenici, Parmak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı özel hastanede korona virüse yakalandığını söyledi. Pandemi döneminde yoğun bakımda yatan bir hastaya korona virüs testi yapılmadığını iddia eden Yemenici, tüm Türkiye’nin bu denli hassas olduğu konuda özel hastanenin test yapmaması sebebiyle 8 kişinin korona virüse yakalandığını dile getirdi.

"İnsan sağlığına dikkat etmiyorlar, insanı para olarak görüyorlar"
Özel hastanelerden bazılarının insan sağlığına değer vermediğini dile getiren Sami Yemenici, “Hasta olan dayımın hanımı aynı zamanda benim kızımın da kayınvalidesi. Rahatsızlanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Kalp krizi sebebi ile özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra orada yaklaşık 56 gün kalıyor. O süreç içerisinde korona testi yapılmıyor. Bir hafta sonra eve taburcu ediliyor. Taburcu edilince 1 hafta evde kalıyor. Hastaneden taburcu edildikten sonra evde yine rahatsızlanıyor. Başka bir özel hastaneye götürülüyor ve orada test yapılıyor, test sonucu pozitif. Bu sefer bizimkileri de gönderiyorlar, onlarda teste gidiyorlar ve hepsi pozitif çıkıyor. Evde 1 hafta kaldığı süre zarfında 4 tane yeğenim, 2 tane damadım, 2 kızım vücutlarında ağrı hissettiklerini anlatmaya başladılar. Daha sonrasında pozitif çıktılar. Bu olayda eğer hastanenin ihmali varsa Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız korona virüsün başladığı günden beri son derece, olağanüstü bir mücadele ile bunu en aza indirmeye uğraşırken bir insan sağlığı bu kadar önemsiz mi ? Özel hastanelerin bir kısmı bunları yapıyor, insan sağlığına dikkat etmiyorlar insanı para olarak görüyorlar, maddiyat olarak görüyorlar. Sağlık çalışanlarımızın çalışmasını böyle boşa atıp, çalışmalarını boşa çıkartmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir” dedi.

"Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı"
Özel hastanenin ihmalkarlığı sebebiyle diğer yakınlarının korona virüse yakalandığını iddia eden Yemenici, “Malum hastanenin test yapmaması sonucu 2 tane kızım, 2 damadım, 4 tane yeğenimin hepsinin testleri pozitif, tabi hastamızın da testi pozitif. İnanıyorum hastanede kaptığını ve buna rağmen hiçbir şeyin yapılmadığını görüyorum, gereken mercilerin, gereken şekilde müdahale edip gerekeni yapmalarını arz ve talep ediyorum. Kanuni ve hukuki işlemler tabii ki başlatılacak, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Test yapmadılar, test yapmamaları sonucu eve gönderiyorlar, taburcu ediyorlar. Hastanede 2 gün kalan bir hastayı en azından bu pandemi döneminde test yapılması gerekiyor. Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı” diye konuştu.

"Hastanenin ihmalkarlığı cezalarını çekmelerini istiyoruz"
Çocuklarının korona virüs salgınına yakalanmasından dolayı üzülen ve bu duruma özel hastanenin sebep olduğunu iddia eden Havva Yemenici, “Bizim başımıza bu sıkıntı geldi. Kızımın kayınvalidesi rahatsızlandı ve hastaneye götürülünce kalp krizi dediler. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra eve yollandı. Eve geldiğinde birkaç gün hasta oldu ve bir daha farklı bir hastaneye götürüldü. Orada korona virüs olduğu tespit edildi. Bizde gidecektik görmeye, iyi ki de gitmemişiz bize de ayrıca bulaşacaktı. Çocuklarımıza bulaştı onları merak ediyoruz telefonla konuşuyoruz ama ne kadar konuşsak ta üzülüyoruz. Sabahlara kadar uykumuz kaçıyor, sesleri çıkmıyor çocuklarımız hasta. Hastanenin ihmalkarlığı cezalarını çekmelerini istiyoruz. Hastanenin sorumsuzluğu” şeklinde konuştu.

Daha öncesinde ihtiyaçlarını gören kadın yatalak oldu
Kalp krizi geçiren 83 yaşındaki Zehra Parmak’ın korona virüse yakalanan oğlu Gökhan Parmak da, “Annem rahatsızlandı ve 112 acil servisle İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Annem 6 gün orada kaldı. Annem taburcu olarak eve geldikten 1 gün sonra durumu iyice ağırlaşmaya başladı. Daha öncesinde ihtiyaçlarını gören kadın yatalak oldu. Başka bir hastaneye götürdük ve orada öğrendik ki annem korona virüs olmuş. Dolayısı ile bana, eşime, bize yardım eden baldızıma, onun eşine, ablama, abimin eşine ve bize kim yardıma geldiyse annem ile ilgili şuanda 10 kişiye yakın korona virüse yakalandık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefon bağlantı kabloları yerinden çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı Yola kadar sarkan kablolar, ağaç parçaları ile kaldırıldı
YEREL HABERLER Telefon bağlantı kabloları yerinden çıktı, sürücüler ...
Vakaların artış gösterdiği Sakarya’da denetim ve tedbirler arttırıldı Kısıtlama kurallarını ihlal eden 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişi cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Vakaların artış gösterdiği Sakarya’da denetim ve ...
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı Akaryakıt pompalarının patlamaması facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ...
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
YEREL HABERLER TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
Sakarya’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde ...
Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı
Doğada lüks çadırda tatil keyfi 
YEREL HABERLER Doğada lüks çadırda tatil keyfi 
Sözde tarikat lideri davası sonrasında taraf avukatlarından açıklama UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan: “İstismarın tanığı olmaz, istismar 2 kişi arasında 4 duvar arasında geçer” UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan: “İstismarın telefon kayıtları ortadadır” Sanık avukatı Bülent Demir: “Mağdurun ailesi, yakınları tarafından müvekkilime tehdit ve şantaj içeren konuşmalar iletilmiştir”
YEREL HABERLER Sözde tarikat lideri davası sonrasında taraf ...
Vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı Polis ve jandarmadan ortak denetim
YEREL HABERLER Vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı Polis ve ...
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza ...
Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada karı koca yaralandı Çarpışma neticesinde sürücü ve eşinin ayakları kırıldı
YEREL HABERLER Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada karı ...
Başkan Yüce: “Muhtarlarımıza iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Muhtarlarımıza iş birliğimiz her geçen ...
3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi sürüyor
YEREL HABERLER 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi ...
Sözde şeyhin cinsel istismar suçundan yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Sözde şeyhin cinsel istismar suçundan yargılanmasına ...
Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi Duruşma 28 Mayıs tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat ...
Erenler’de tüm okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Erenler’de tüm okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı
Zabıtadan apartman ve site yöneticilerine ‘buluşma yerlerini kapatın’ tebligatı
YEREL HABERLER Zabıtadan apartman ve site yöneticilerine ‘buluşma ...
Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu ...
SAÜ ve MEB İşbirliği ile öğretmenlere yönelik proje başlatıldı
YEREL HABERLER SAÜ ve MEB İşbirliği ile öğretmenlere yönelik proje ...
Çırak olarak başladığı mesleğini 65 senedir zevkle yapıyor İlçenin en yaşlı ayakkabı tamircisi Metin Yılmazcan: “Ayakkabı imalatı ve tamirinden zevk alıyorum işimi de zevkle yapıyorum”
YEREL HABERLER Çırak olarak başladığı mesleğini 65 senedir zevkle ...
Dur ihtarına uymayıp, araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçtılar ama başaramadılar
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayıp, araçtan uyuşturucu maddeleri ...
Karasulu iş insanından ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği
YEREL HABERLER Karasulu iş insanından ihtiyaç sahibi çocuklara ...
Sakarya’da kıraathane baskınında ceza yağdı Kıraathane işletmecisinin de içinde bulunduğu 7 kişiye 24 bin 283 TL ceza
YEREL HABERLER Sakarya’da kıraathane baskınında ceza ...
Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede 'kumar' oynayan 7 kişiye 24 bin TL ceza