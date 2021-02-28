Kısıtlama günlerinde Sakarya Büyükşehir ekipleri çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama günlerinde Sakarya Büyükşehir ekipleri çalışıyor

İHA

Kısıtlama günlerinde Sakarya Büyükşehir ekipleri çalışıyor

SASKİ’ye bağlı ekipler kısıtlama günlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kaynarca, Ferizli, Taraklı, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri kısıtlama günlerinde altyapı da yaşanan sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusundan bakım ve onarım çalışmaları her geçen gün daha artarak devam ediyor.
SASKİ’den gelen açıklamada, “Şehrin her noktasında vatandaşlarımızın ALO 185’ten gelen istekleri doğrultusunda birçok ilçemizde yaşanan sorunu çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kaynarca, Ferizli, Taraklı, Pamukova ve Sapanca ilçelerimizde içme suyu deposunun SCADA sisteminin hırsızlık olaylarına karşı önlem alınması, kanalizasyon hattının revize edilmesi, sayaç kontrolü ve kaçak taraması, kanal bağlantısı, içmesuyu arızası gibi birçok bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. SASKİ olarak vatandaşlarımızın altyapıdan kaynaklı sorun yaşamamaları bizim birinci önceliğimiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine yürüyerek bağırdı Aracıyla kasaba et almaya giden şahıs, “En güzel kasap bu, başka bir yerden almıyorum” diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymadı, ceza yazılınca polisin üzerine ...
İkinci el dükkanında korkutan yangın: 1 yaralı Sobadan çıkan yangın faciaya yol açıyordu Yanan malzemeyi dışarıya çıkartmak isterken eli ve bacağından yaralandı
YEREL HABERLER İkinci el dükkanında korkutan yangın: 1 ...
Sakarya’da afet farkındalık seferberliği başlatıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da afet farkındalık seferberliği başlatıldı
Yürüyerek gitmeleri gereken fırına araçla giden 2 arkadaş cezadan kaçamadı Ceza yiyen arkadaşlardan ilginç savunma: “Altımda araba var buraya kadar niye yürüyeyim ki, aç mı kalacağız evde” Farklı ilde geçerli geçerli olan izin belgelerini sunmalarına rağmen kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Yürüyerek gitmeleri gereken fırına araçla giden 2 ...
Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu Programdan dönerken ekipleri gören Başkan Yüce olay yerinde bilgi aldı
YEREL HABERLER Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü ...
Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs bulaştırdı Taburcu olan hastaya test yapılmayınca 8 kişi virüse yakalandı Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu virüse yakalandıklarını iddia eden Sami Yemenici: “Şayet test yapılmış olsaydı şimdi bu kişiler pozitif olmayacaktı”
YEREL HABERLER Özel hastanenin ihmalkarlığı 8 kişiye korona virüs ...
Telefon bağlantı kabloları yerinden çıktı, sürücüler zor anlar yaşadı Yola kadar sarkan kablolar, ağaç parçaları ile kaldırıldı
YEREL HABERLER Telefon bağlantı kabloları yerinden çıktı, sürücüler ...
Vakaların artış gösterdiği Sakarya’da denetim ve tedbirler arttırıldı Kısıtlama kurallarını ihlal eden 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 kişi cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Vakaların artış gösterdiği Sakarya’da denetim ve ...
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı Akaryakıt pompalarının patlamaması facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı: 1 ...
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
YEREL HABERLER TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
Sakarya’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde ...
Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya Valiliği 'yüz yüze eğitim' kararını açıkladı
Doğada lüks çadırda tatil keyfi 
YEREL HABERLER Doğada lüks çadırda tatil keyfi 
Sözde tarikat lideri davası sonrasında taraf avukatlarından açıklama UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan: “İstismarın tanığı olmaz, istismar 2 kişi arasında 4 duvar arasında geçer” UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan: “İstismarın telefon kayıtları ortadadır” Sanık avukatı Bülent Demir: “Mağdurun ailesi, yakınları tarafından müvekkilime tehdit ve şantaj içeren konuşmalar iletilmiştir”
YEREL HABERLER Sözde tarikat lideri davası sonrasında taraf ...
Vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı Polis ve jandarmadan ortak denetim
YEREL HABERLER Vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı Polis ve ...
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza ...
Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada karı koca yaralandı Çarpışma neticesinde sürücü ve eşinin ayakları kırıldı
YEREL HABERLER Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada karı ...
Başkan Yüce: “Muhtarlarımıza iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Muhtarlarımıza iş birliğimiz her geçen ...
3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi sürüyor
YEREL HABERLER 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi ...
Sözde şeyhin cinsel istismar suçundan yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Sözde şeyhin cinsel istismar suçundan yargılanmasına ...
Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi Duruşma 28 Mayıs tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat ...
Erenler’de tüm okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Erenler’de tüm okullar “Okulum Temiz Belgesi” aldı
Zabıtadan apartman ve site yöneticilerine ‘buluşma yerlerini kapatın’ tebligatı
YEREL HABERLER Zabıtadan apartman ve site yöneticilerine ‘buluşma ...
Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu ...