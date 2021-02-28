Alkol servisi yapılan tesisler mühürlendi



Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde yol kenarında bulundukları için dinlenme tesisi izni verilen ve kısıtlamalardan istisna tutulan 2 restoranda alkol servisi yapıldığı ortaya çıktı. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası ortaya çıkan olay sonrası 2 işletme mühürlendi. Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu üzerindeki 2 tesiste dün gece alkol servis edildiği ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrasında harekete geçen ekipler, 2 tesis hakkında soruşturma başlatılırken, tesisler mühürlendi. Tesislerde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı. Yol kenarında bulundukları için dinlenme tesisi izne verilen ve kısıtlamalardan istisna tutulan tesislerin izni ise askıya alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-02-28 15:14:41



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