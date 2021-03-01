1999 depremindeki acıyı tekrar yaşamamak için seferber oldular Sakarya’da 300’ye yakın AFAD eğitmeni 600 bin kişiye eğitim verecek Afet öncesi ve sonrasını şehrin tüm camilerinde anlatılacak Camilerde verilmeye başlanan afet farkındalık eğitimi hakkında AFAD İl Müdürü Kaşkaş bilgi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, kent genelinde 300’e yakın Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmeni ‘Afet Eğitim Seferberliği’ kapsamında 600 bin kişi için seferber oldu. Öncelikli olarak kent genelindeki camilerde başlanan ve daha sonrasında tüm meslek gruplarına verilecek olan afet farkındalık eğitimi hakkında AFAD İl Müdürü bilgi verdi.



‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ kapsamında 2021 yılı boyunca yürütülecek eğitim faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları Kamu Kurum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Özel Kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde Sakarya’da başlatıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde başlatılan eğitimlerde 300’e yakın AFAD eğitmeni yer alacak. 600 bin kişi için başlatılan seferberlik 2021 yılında kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar gibi tüm meslek gruplarına verilecek. Afet farkındalık eğitimi öncelikli olarak il müftülüğü ile yapılan görüşme neticesinde kent genelinde bulunan camilerde uzman eğitmenler tarafından vatandaşlara verilmeye başlandı.



Afet farkındalık eğitimlerinde yangın, sel ile olası bir deprem durumda afet risklerini azaltmak ve olası afetlerde de can ile mal kaybını en aza indirmek amaçlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, pandemi sebebiyle okullarına gidemeyen öğrencilere eğitimin online olarak verileceğini bu doğrultuda da öğrencilerin ailelerinin de eğitimden yararlanacağını dile getirdi.



600 bin kişiye 2021 yılı içerisinde afet farkındalık eğitimi vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini ve bu doğrultuda Sakarya’da 600 bin kişiye eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Sakarya İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “2021 yılı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından afet eğitim yılı ilan edildi ve Türkiye genelinde 51 milyon vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verilmesi ile ilgili bir hedef konuldu. Dolayısıyla bizde Sakarya olarak almış olduğumuz hedef şu; 600 bin kişiye 2021 yılı içerisinde afet farkındalık eğitimi vereceğiz yılsonuna kadar. Bu kapsamda bunu planladık valimizin talimatlarıyla tüm ilçe kaymakamlıklarımız devreye sokulmak suretiyle ilçe kaymakamlıklarımız ile bununla ilgili bir komisyon oluşturduk. Dolayısıyla ilçe ilçe bu çalışma yapılacak. Öncelikli olarak; il müftülüklerimiz ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ilimizdeki tüm camilerde bu eğitimler, AFAD eğitmenleri tarafından bizzat verilecek. Ayrıca milli eğitim müdürlüğümüz ile ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yine tüm öğrencilerimize online bir eğitim verilecek ve bu eğitim öğrencilerimize aileleriyle birlikte verilmiş olacak. İlimizdeki tüm meslek gruplarına, odalara, STK’lara yine bu eğitimler verilmiş olacak. İlimizdeki tüm mahalle muhtarlarına ve azalarına yine bu eğitimler yıl içerisinde verilmiş olacak. Avukatlara, eczacılara, noterlere dediğimiz gibi tüm meslek gruplarına ayrı ayrı bu eğitimler yaklaşık 300 kişilik bir eğitmen kadrosuyla bu eğitimler verilmiş olacak. Bu durumda hedeflenen şey ise, afet öncesinde bir farkındalık oluşturmak, afet risklerini azaltmak ve olası afetlerde de can ile mal kaybını en aza indirmek işin aslında özü budur. Bu çerçevede çalışmalarımız yürütüyoruz ve il olarak yılsonunda bu hedefimize inşallah ulaşmış olacağız bunun planını programını yapmış olduk” dedi.

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