Hikaye yarışmasına son katılım 31 Mart

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışmasına katılımlar 31 Mart Çarşamba günü son bulacak.

Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışmasına katılımlar 31 Mart Çarşamba günü son bulacak. 1906 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen, öykücülüğü ile Türk Edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 16 yaş ve üzeri herkes katılabilecek. Yarışmaya katılımcılar için herhangi şehir veya bölgeden katılma zorunluluğu olmayıp yurt içi ve yurtdışından yarışmaya katılmakta mümkün olacak. Yarışmanın seçici kurulu ise Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, Yazar Ali Ural, Yazar Ercan Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin’den oluşuyor. Seçici kurulun değerlendirmelerinden sonra sonuçlar 7 Mayıs Cuma günü Sakarya Büyükşehir Belediyesi internet adresinden ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 11 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

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