650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 170 haneli mahalle 23 kişide koronavirüs vakası görülmesinin ardınan karantinaya alındı.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte Sakarya´da mahalleler karantinaya alınmaya devam ediyor. 170 haneli 650 kişinin yaşadığı Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişide koronavirüse yakalanmasının ardından mahalle karantinaya alındı. Kaynarca Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler tarafından mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-03-01 20:03:15



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