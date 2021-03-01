Hırsızlıklardan bezen vatandaşlar şüphelileri pusu kurarak yakaladı Motosiklet çalmaya kalkışan 2 şüpheliyi yakalayarak jandarmaya teslim ettiler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarından bezen gençler, gece motosiklet çalmaya kalkışan 3 hırsızın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucunda gençler, 2 zanlıyı yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi'nde hafta sonu gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Daha önceden de yaşanan hırsızlık vakalarından bezen mahalleli gençler, gece sokağa pusu kurdu. Gençler, mahalleye gelerek motosiklet çalma girişiminde bulunan 3 şüphelinin peşine düştü. Sahile kadar kaçan hırsızlardan 2’sini yakalamayı başaran gençler, yakaladıkları şüphelileri jandarma ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kaçan diğer şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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