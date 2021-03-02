Adapazarı Belediye meclisi toplandı

Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi. Projelere devam ettiklerini ifade eden Işıksu, "İnşallah daha fazla gayretle hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Mecliste Adapazarı Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Başkan Mutlu Işıksu, "Tarihi İslam Ticaret bir diğer adı ile Türk Ticaret Bankası’nın binasını aslına uygun restore edeceğiz. İhaleyi kazanacak firma restorasyon çalışmalarını hemen başlatacak. Bankanın tarihi simgelerinin bulunduğu bir Müze Şubenin de yer alacağı bu çok önemli çalışma ile şehrin ticaret ve kültür tarihini müze ziyaretçilerine tanıtmak istiyoruz. Müzemiz geliyor, heyecanlıyız, mutluyuz” diye konuştu.



"Adapazarı’mızı daha da güzelleştireceğiz"

Mahalle mahalle çalışmalar hakkındaki ayrıntıları meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Işıksu, " 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesiyle Adapazarı'mızın mahalle ve sokaklarını yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Altyapısı biten sokaklarımızda, engellilerimizin erişebilirliğine uygun şekilde, asfalt, parke, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma olmak üzere birçok aşamadaki çalışmalarımızı neticelendirdik ve sokaklarımızı oldukça şık bir görünüme kavuşturduk. Etap etap gayretle, birçok mahallemize dokunacak ve Adapazarı’mızı daha da güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.



"İnşallah daha fazla gayretle hedeflerimize ulaşacağız"

İlçe genelinde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Işıksu, "Bölgelerinde önemli bir ihtiyacı giderecek olan, tespit ettiğimiz mahallelerimizde muhtarlık binaları ve cemiyet alanları da kazandırıyoruz. Ada Pazar Güneşler Yerleşkemizde çalışma başladı, iki mahallemize daha pazar yeri kazandırmak için start veriyoruz. Projelerimizi birer birer hayata geçirmenin, beğenilen projelerimizin kapsamını genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah daha fazla gayretle hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.