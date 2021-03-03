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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle kaza: 2 yaralı

DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle kaza: 2 yaralı


Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde yoğun sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında 3 otomobil, gişelerin girişinde bariyerlere çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolunun Akyazı ilçesinde bulunan bağlantı noktasında sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis nedeniyle gişelerin beton bariyerlerini son anda fark eden 34 AFJ 111 plakalı otomobil aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 34 BYS 118 ve 34 BYS 209 plakalı otomobiller önce 34 AFJ 111 plakalı araca, ardından da gişenin beton bariyerlerine çarptı. Kazada H.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında bulunan 8 geçiş gişesinden 4´ü trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan 34 AFJ 111 plakalı otomobilde Peyman isimli şirketin CEO´su Kaan Baral´ın bulunduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-03-03 12:15:42

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