Başkan Soykan, tedbirler konusunda esnafa uyarılarda bulundu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki kapalı pazar yerindeki esnafla bir araya gelerek maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcıları ve zabıta ekipleri ile beraber ilçedeki kapalı pazar yerinde esnafla bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Bakan Soykan, ‘sağlık için hepimiz için’ sloganıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük bir dikkatle uyulması ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Halk sağlığı için geren her şeyi yapacaklarını belirten Başkan Soykan, “Halkımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Pazar yerlerindeki girişlerin kontrol altına aldık. Hijyen kurallarına uyarsak ve temastan uzak durursak, bu hastalık konusunda hem kendimizi hem de çevremizi korumuş oluruz” dedi.

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