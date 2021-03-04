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İnşaatta çalışırken ilahi besteliyor

DHA

İnşaatta çalışırken ilahi besteliyor


Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, inşaat işçisi Necmettin Doğru, çalışırken ilahi besteliyor. Doğru, çalışırken aklına gelen sözleri çimento kağıtlarına yazıyor.
Kaynarca ilçesi Kulaklı Mahallesi´nde yaşayan inşaat ustası Necmettin Doğru, çalışırken ilahiler besteliyor. İnşaatta çalışırken aklına gelen sözleri çimento kağıtlarına yazan ve daha sonra okuyan Necmettin Doğru´nun sosyal medyada paylaştığı videoları beğeni gördü. İlk ilahisini oğlunun okul arkadaşı olan ve 11 Şubat 2017´de Suriye El-Bab´ta şehit olan Ömer Akkuş için yapılan caminin inşaatında çalışırken yazdığını belirten Necmettin Doğru, 100´ün üzerinde eseri olduğunu söyledi. 
Okuduğu ilahilerin sosyal medyada beğenildiğini belirten Necmettin Doğru, "İlahiler yazıyorum. İlahi sanatçısı kardeşlerimize de eserler verdik. 100´ün üzerinde eser verdik, yazdık. Her zaman yanımızda kağıt bulunmuyor. Ben de inşaattayken hemen çimento kağıtlarını yırtarak onun üzerine yazıyorum. Eve gidince de yazdıklarımı temize çekiyorum. Bu şekilde doğal olarak çalışıyoruz, eserler yazıyoruz" dedi.
İnşaatta ilham geldiğini ifade eden Doğru, "Genelde ben eserlerimi inşaatta çalışırken yazıyorum. Çünkü burada ilham geliyor. Bunları yazıp besteliyorum. Bazılarını da çalışırken söylüyorum. Eserlerim noterden tasdiklidir. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2021-03-04 08:46:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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