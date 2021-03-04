Sosyete ve Agora Pazarı Cumartesi günü kurulacak

Korona virüs salgın sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları kapsamında Cuma günleri kurulan ASEM (Sosyete) ve Agora Pazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tekrar Cumartesi günü mevcut yerlerinde kurulacak.

Son genelge ile ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının Pazar günü ile sınırlandırılmasının ardından Hıfzıssıhha Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Sosyete ve Agora Pazarlarının Cumartesi günleri açılmasına karar verildi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; kontrollü normalleşme döneminde tüm vatandaşlardan maske, mesafe ve temizliğe daha fazla dikkat etmeleri istenirken, Pazar yerlerinde de dinamik denetim kapsamında kontrollere devam edileceği belirtildi.

Sakarya’daki vaka sayısının azalmasının ve en kısa sürede düşük riskli iller kategorisinde yer almanın ancak kurallara uyarak gerçekleşebileceğini belirten yetkililer, özellikle de Pazar yerleri gibi toplu alanlarda tüm vatandaşları temizlik, maske ve mesafe konusunda daha duyarlı olma konusunda uyardılar.

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