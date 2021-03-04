Akyazı ilçesinde büyük denetim başladı

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İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine genelge göndermesi sonrasında korona virüs tedbirleri kapsamında tüm illerde aynı anda başlatılan büyük denetim Akyazı’da da gerçekleştirildi.

Akyazı’da ki denetimlere; İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan katıldı. İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Sakarya Valiliği koordinasyonunda il genelinde kamudan 3 bin kişinin katıldığı denetimler her ilçede yapılırken Akyazı’da yapılan denetimlerde vatandaşlar; maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

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