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Başkan Yüce: “Karapürçek’i örnek gösterilecek ilçe haline getireceğiz”

İHA

Başkan Yüce: “Karapürçek’i örnek gösterilecek ilçe haline getireceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantılarının bir yenisi Karapürçek’te düzenlendi.
Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Karapürçek Belediyesi bürokratlarının bir araya geldiği istişare toplantısında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Ümit Bodur da yer aldı. İlçenin alt ve üstyapısına dair projeleri, hayata geçirilecek yatırımlarının görüşüldüğü toplantı sonrası Başkan Yüce, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti.
Karapürçek’te yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Buluşmalarımızda gerçekleştirdiğimiz istişareler sayesinde ilçelerimizdeki öncelikli ve önemli olan hizmetleri yerinde tespit ediyoruz. Karapürçek fiziki olarak küçük olsa da siyasi olarak bizim için çok büyük bir öneme sahip. Bizim için Karapürçek’in değeri çok büyük. Yapacağımız yatırımlarla da inşallah ilçemizi örnek bir ilçe haline getireceğiz. Özellikle turizm ve tarım alanında atacağımız adımlarla ilçemizin kalkınma ivmesini hızlandıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde gönül belediyeciliği anlayışımızdan ödün vermeden hizmetlerimizle her vatandaşımızın memnun olmasını sağlayacağız” dedi.

Karapürçek’e yeni kültürel ve sosyal merkez müjdesi
Karapürçek’e bugüne kadar yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Başkan Yüce, “ Karapürçek’e 23 aylık hizmet süremiz içerisinde 1 Milyon 789 bin TL’lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız ile ilçemizin modern bir görünme kavuşması yollarımızı 9 bin 886 ton asfalt ile buluşturduk. Aynı zamanda içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon projelerimiz ile ilçemizin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Güçlü altyapımız sayesinde ilçede su kayıp ve kaçak oranlarını yüzde 60 seviyelerinden yüzde 25 seviyelerine indirdik. Karapürçekli hemşehrilerimize bir müjde de vermek istiyorum. İlçemize çocukların ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği yeni bir merkez kazandırmak için kolları sıvadık. Rabbim çalışmalarımıza kolaylıklar versin. Milletimizin ve şehrimizin menfaatlerini düşünerek gerçekleştirdiğimiz her projemizi hayırla sonuçlandırsın” ifadelerini kullandı.

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