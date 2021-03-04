Başkan Yüce: “Kırmızıdan maviye dönmeliyiz”

Korona virüs Sile mücadele noktasında düzenlenen toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmeliyiz. Kurallara riayet edersek virüsün yaylımını azaltmış olacağız. Mücadeleye güç ver Sakarya” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korona virüs ile mücadele kapsamında Sakarya Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Alınacak her kararın Sakarya’nın geleceğine yön vereceğini belirten Başkan Yüce, korona virüs tablosunun kırmızıdan maviye dönmesi hususunda gerekli her şeyi yapacaklarını söyledi. Programa Başkan Yüce’nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü katıldı.

Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz kırmızı olarak renklendirilen yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bu hususta korona virüs ile mücadelemize güç katmak zorundayız. Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmeliyiz. Bu sebeple tüm vatandaşlarımıza önemle hatırlatıyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım, toplu bir şekilde bir araya gelmeyelim. Kurallara riayet edersek virüsün yaylımını azaltmış olacağız. Mücadeleye güç ver Sakarya” diye konuştu.

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