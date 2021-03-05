Konağı restore edip otel yaptı  



Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde Elif Karabulut, dedesinden kalan tarihi konağı restore ettirerek, butik otele çevirdi. Tarihi konaktaki odalarda ilk günkü doku korunmaya devam ediyor.

Sapanca ilçesinde ailesine ait 1915 yılında yapılan konağı restore ettirmek isteyen Elif Karabulut (53), 2009 yılında yaşadığı İstanbul´dan Sapanca´ya döndü. 4 yıl süren restorasyon çalışması sonrasında konak, 2015 yılından bu yana 5 odasında misafirlerini ağırlıyor. Turizm ve Kültür Bakanlığı Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından `Korunması Gerekli Kültür Varlığı´ olarak tescil edilen konak, mimarisi ve bahçesiyle dikkat çekiyor.

Elif Karabulut, "Evimiz 6 odalıdır. 5 odamızla, oda kahvaltı olarak konuklarımıza hizmet veriyoruz. Yukarı katta ortak bir salonumuz, aşağıda kuzine köşemiz, onun dışında da kahvaltı odamız bulunuyor. Evimiz 1,5 dönümlük bir arazi içerisinde. Yazın hep bahçeyi kullanıyoruz, kışın da ev içerisinde konuklarımıza keyifli vakitler geçirtmeye çalışıyoruz. Restorasyon sonrasında da çoğu eşyamız orijinal haliyle duruyor, orijinal hallerine hiç dokunmadık. İstanbul´dan buraya döndüğümüzde radikal bir kararla burayı butik otel yapmaya karar verdik. Anıtlar Kurulundan, KOSGEB´den destek aldık. Bizim de desteğimizle birlikte ortaya böyle güzel bir şey çıkardık" dedi.

Konağın tarihi dokusunun her anlamda korunduğunu belirten Elif Karabulut, "Evin içerisinde yataklarımız anneannemin gelinlik karyolası, anneannemin gardırobu, annemin anneannesinin yatağı. Evde kullandığımız her şey eve aittir, evin orijinal eşyasıdır. Bütün eşyalarımız böyle olduğu için o eşyaların enerjisine de çok inanıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-03-05 08:24:59



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