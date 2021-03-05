Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: “Şehirlerin alacakları renge göre okulların durumunda değişkenlik olacak” “İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70’in üzerinde katılım” Bakan Selçuk okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı

İHA

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk: “Şehirlerin alacakları renge göre okulların durumunda değişkenlik olacak” “İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70’in üzerinde katılım” Bakan Selçuk okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. İlk ve ortaokul ziyaretinde öğrenciler ile birlikte oyun oynayan Bakan Selçuk, “Şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. İlk ziyaretini Hatice Aslan İlk ve Orta Okulu'nda gerçekleştiren Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada çocuklar ile okul bahçesinde sosyal mesafeli şekilde oyun oynayan Bakan Selçuk, risk haritasına göre şehirlerdeki okulların durumunda değişkenlik olabileceğini belirtti. Yüz yüze eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım olduğunu liselerde ise bu rakamın yüzde 70’lerde olduğunu ifade eden Selçuk, alınan tedbirleri güçlendirerek ortaya çıkabilecek problemler için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Veliler ve öğrenciler okulların açılmasını destekliyor
Bakan Selçuk, “Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80’nin üzerinde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70’in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımız ve velilerimiz de çok yüksek bir şekilde katılım ile okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ve bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkabilecek muhtemel problemler için önlemler almak öncelikli vazifemiz” dedi.

Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var
Tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Bize CİMER veya başka kaynaklardan gelen veli, çocuk mesajları 10 binlerce mesajdan söz ediyorum, büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bu süreci öğrenci ve öğretmenlerimiz, velilerimiz için daha da kolay kılmamız, bu süreçte sorun yaşanmaması için daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şuanda yaptığımız şey o. Bugün Sakarya’dayız, buradaki okullarımızda bir takım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ile görüşüyoruz, değerlendirme ve istişareler yapıyoruz. Sahada okul okul ne tür durumlar var neler yaşanıyor, neler yapabiliriz bunları belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbir ve denetimler yapılıyor, bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın içerisinde olmalarını bekliyoruz. Ve bunu da görüyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. Burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız bir şekilde oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Bazı eksiklerimiz olabilir bunları da derhal düzelterek, tedbirleri alarak elimizden geleni fazlası ile yapıyoruz” diye konuştu.

Risk haritasına göre okulların durumunda değişkenlik olabileceğini de sözlerine ekleyen Selçuk, “Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar, sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Başka bir sevinci yaşıyor öğrenci ve öğretmenlerimiz. Bunu gözlerindeki pırıltı ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Çocuklarımızın okullara gelişi, şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışmada iyiye, sağlığa doğru bir yarışma ve koşturma aslında. Bu anlamda Valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor” şeklinde konuştu.
Buradaki ziyaretinin ardından Sakarya Valiliğine gelen Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konağı restore edip otel yaptı  
YEREL HABERLER Konağı restore edip otel yaptı  
Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi eğitimleri başlıyor Projeyle turizm alanında bisiklet dostu girişimlerin sayısının artması hedefleniyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi eğitimleri ...
Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara destek Karantinada olan vatandaşları ziyaret eden Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı: "Tüm çabamız, ilimiz ve ilçemizdeki kırmızılığı ortadan kaldırıp bir an önce normal sürece geçiş yapmak”
YEREL HABERLER Karasu Kaymakamından karantinada olan vatandaşlara ...
Karasu Kaymakamı Helvacı, ilçe esnafını uyardı Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı: “Bize bir şey olmaz’ dendiği sürece normalleşemeyiz”
YEREL HABERLER Karasu Kaymakamı Helvacı, ilçe esnafını uyardı Karasu Kaymakamı Dr. ...
Sağlık çalışanını darp eden 5 kişi yaralama, tehdit ve hakaretten yargılanacak Sakarya'da sağlık çalışanını darp eden 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanını darp eden 5 kişi yaralama, tehdit ...
Başkan Yüce: “Kırmızıdan maviye dönmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Kırmızıdan maviye dönmeliyiz”
Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif ...
Kontrolden çıkarak refüje çarpan araç içerisinde sıkıştı Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak refüje çarpan araç içerisinde ...
Başkan Yüce: “Karapürçek’i örnek gösterilecek ilçe haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Karapürçek’i örnek gösterilecek ilçe ...
Akyazı ilçesinde büyük denetim başladı
YEREL HABERLER Akyazı ilçesinde büyük denetim başladı
SUBÜ’nün +1 uygulamalı eğitim modelinden herkes memnun
YEREL HABERLER SUBÜ’nün +1 uygulamalı eğitim modelinden herkes ...
Sosyete ve Agora Pazarı Cumartesi günü kurulacak
YEREL HABERLER Sosyete ve Agora Pazarı Cumartesi günü kurulacak
Köprü geçişli yol projesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Köprü geçişli yol projesi hizmete başladı
Uygulama yapan polislere yemek getirdi
YEREL HABERLER Uygulama yapan polislere yemek getirdi
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar tek tek durduruldu HES kodu ve GBT sorgulamasıyla gerçekleşen denetimler havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Çok yüksek risk grubundaki Sakarya’da denetimler ...
Büyükşehir, AFAD ve SUBÜ arasında protokol Başkan Ekrem Yüce: “Afetlere karşı bilinçli gençler yetişecek”
YEREL HABERLER Büyükşehir, AFAD ve SUBÜ arasında protokol Başkan ...
SAÜ’den sağlık çalışanlarına vefa konseri
YEREL HABERLER SAÜ’den sağlık çalışanlarına vefa konseri
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davasında Bylock içerikleri bekleniyor Bylock içeriklerinin gelmediği dava ileri bir tarihe ertelendi
YEREL HABERLER FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davasında ...
İnşaatta çalışırken ilahi besteliyor
YEREL HABERLER İnşaatta çalışırken ilahi besteliyor
İdlib’e gitmek için hazırlanan 11 tır yardım malzemesi Sakarya’dan yola çıktı
YEREL HABERLER İdlib’e gitmek için hazırlanan 11 tır yardım ...
Sapanca Gölü’nü besleyen dere SASKİ ekiplerince temizlendi
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nü besleyen dere SASKİ ekiplerince ...
Hendek’te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi tedbirlerince gerçekleşti
YEREL HABERLER Hendek’te Mart ayı meclis toplantısı, pandemi ...
Sağlıkçılara ithaf edilen sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Sağlıkçılara ithaf edilen sergi sanatseverlerin ...
Büyükşehir, toplu taşımadaki denetimleri sıklaştırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir, toplu taşımadaki denetimleri sıklaştırdı