Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. İlk ve ortaokul ziyaretinde öğrenciler ile birlikte oyun oynayan Bakan Selçuk, “Şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. İlk ziyaretini Hatice Aslan İlk ve Orta Okulu'nda gerçekleştiren Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada çocuklar ile okul bahçesinde sosyal mesafeli şekilde oyun oynayan Bakan Selçuk, risk haritasına göre şehirlerdeki okulların durumunda değişkenlik olabileceğini belirtti. Yüz yüze eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım olduğunu liselerde ise bu rakamın yüzde 70’lerde olduğunu ifade eden Selçuk, alınan tedbirleri güçlendirerek ortaya çıkabilecek problemler için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.



Veliler ve öğrenciler okulların açılmasını destekliyor

Bakan Selçuk, “Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80’nin üzerinde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70’in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımız ve velilerimiz de çok yüksek bir şekilde katılım ile okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ve bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkabilecek muhtemel problemler için önlemler almak öncelikli vazifemiz” dedi.



Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var

Tedbirleri alarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Bize CİMER veya başka kaynaklardan gelen veli, çocuk mesajları 10 binlerce mesajdan söz ediyorum, büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bu süreci öğrenci ve öğretmenlerimiz, velilerimiz için daha da kolay kılmamız, bu süreçte sorun yaşanmaması için daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şuanda yaptığımız şey o. Bugün Sakarya’dayız, buradaki okullarımızda bir takım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ile görüşüyoruz, değerlendirme ve istişareler yapıyoruz. Sahada okul okul ne tür durumlar var neler yaşanıyor, neler yapabiliriz bunları belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbir ve denetimler yapılıyor, bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye doğru yönelen bir çalışmanın içerisinde olmalarını bekliyoruz. Ve bunu da görüyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. Burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız bir şekilde oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Bazı eksiklerimiz olabilir bunları da derhal düzelterek, tedbirleri alarak elimizden geleni fazlası ile yapıyoruz” diye konuştu.



Risk haritasına göre okulların durumunda değişkenlik olabileceğini de sözlerine ekleyen Selçuk, “Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar, sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Başka bir sevinci yaşıyor öğrenci ve öğretmenlerimiz. Bunu gözlerindeki pırıltı ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Çocuklarımızın okullara gelişi, şehirlerin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışmada iyiye, sağlığa doğru bir yarışma ve koşturma aslında. Bu anlamda Valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor” şeklinde konuştu.

Buradaki ziyaretinin ardından Sakarya Valiliğine gelen Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladı.

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