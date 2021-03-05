Boşandığı kadını öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

Güven HASBAŞ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde, boşandığı Neslihan Ç.'yi (32) öldüren Osman Safa (50), cezasını çektiği cezaevinde intihar etti.
Pamukova ilçesinde 9 yıl önce boşandığı 9 aylık hamile Neslihan Ç.´yi öldürüp kaçan, ardından da husumetli olduğu Vedat G.´yi tabancayla vurarak yaralayan Osman Safa, 10 gün sonra yakalanıp, tutuklandı. Yargılandığı davada hüküm giyen Osman Safa, cezasını çektiği Ferizli Cezaevi´nde görevliler tarafından asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Osman Safa´nın öldüğü tespit edildi.
Osman Safa´nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Güven HASBAŞ
2021-03-05 15:13:59
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