Boşandığı hamile eski eşini öldürmüştü, cezaevinde intihar etti

Sakarya'da 2012 yılında kendisinden boşanıp başkasıyla dini nikahla evlenen 9 aylık hamile Neslihan Çelik'i öldürdüğü için hüküm giyen Osman Safa, 9 yıl sonra Ferizli Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.

Olay, Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ferizli L Tipi Cezaevi'inde dün yapılan mahkum sayımında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, koğuşlarda sayım yapan görevliler boşandığı eşini öldürdüğü için hüküm Osman Safa'nın (50) olmadığını fark etti. Arama yapan görevliler, Safa'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Safa'nın öldüğünü belirledi. Safa'nın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay tarihi

İntihar eden Safa, 2012 yılında kendisinden boşanıp başka biriyle dini nikahla evlenen Neslihan Çelik'in yaşadığı eve gitti. Eve girip tabancasını çıkaran Safa, 9 aylık hamile olan eski eşini başından ve boğazından vurup yaraladı. İddiaya göre Çelik'in imam nikahlı eşi bu sırada evden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekiplerince Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Çelik hayatını kaybederken, bebeği ameliyatla kurtarıldı. Öte yandan Osman Safa, olaydan sonra kaçıp Hendek ilçesinde husumetli olduğu V.G'yi yaraladı. Silahla dehşet saçan adam kısa süre sonra ise yakalanıp tutuklandı.



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