Bakan Selçuk: İlk ve ortaokullarda yüzde 80, liselerde yüzde 70´in üzerinde katılım var (3)

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OKULLARI ZİYARET ETTİ, ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya Anadolu Lisesi´nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk daha sonra Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi´ne gelerek burada öğretmenlerle buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen `Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları´ programına katılan Bakan Selçuk, İstanbul´a gitmek üzere Sakarya´dan ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-03-05 17:29:12



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