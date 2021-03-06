Pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayıp, cezadan kaçamadılar Kuralları hiçe sayarak kumar oynayan 14 kişiye 44 bin TL ceza

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında pandemi kurallarını hiçe sayarak, kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 200 sokaktaki bir evde yoğun insan topluluğu olduğunu gören ekipler, adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, evin iş yerine çevrildiği ve içeride 14 kişinin pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada çok sayıda oyun kağıdı ve para yerine kullanılan pullar ele geçirilirken, 14 kişiye ise pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi.



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