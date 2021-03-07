Merdivenlerden yuvarlanan yaşlı adam kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde demiryolu üst geçidindeki merdivenlerden yuvarlanan 81 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde tren yolu üst geçidinde 2 gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Necmettin Atan, üst geçide geldiğinde asansörün arızalı olduğunu fark edince merdivenlere yöneldi. Üst geçit merdivenlerinden inerken dengesini kaybeden Atan, yuvarlanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.