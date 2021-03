Sakarya’da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olan A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan sözde eğitim bakan yardımcısının iddianamesinde, Suriye ve Irak'ta eğitimden sorumlu olarak görev yaptığını ve örgüt için infaz gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi. İddianamedeki ifadesinde Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını belirten sanık A.Z.A.A.D., "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ'ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir" dedi.



2 ay önce Sakarya’da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olan A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık hakkında, 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanığın 2014 yılında örgüte katıldığı, Kalaşnikof tipi silah kullandığı, çeşitli birim ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra DEAŞ'ın sözde talim emiri yardımcılığına geldiğinin belirtildiği iddianamede, sanığın sadece örgüt yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen 'Glock' marka tabanca kullanmasının dikkate alındığı, bu sebeple şüphelinin örgüt içinde sıradan bir üye olmadığı, örgüt yöneticisi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan sözde bakan yardımcısının yargılanmasına ise ilerleyen günlerde başlanacak.



Sanığın bilgisayarında propaganda amacıyla hazırlanan ses kayıtları tespit edildi

Tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın tablet bilgisayarında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan adli işlem yapılmış şüphelilerin numaralarının kayıtlı olduğu, bilgisayarında kendi çocuğu ile başka çocukların ellerindeki tabanca ile uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflar ve örgütün sözde yayın organlarınca Arapça olarak propaganda amacıyla hazırlanan ses kayıtlarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.



İnfaz eylemine katıldığını itiraf etti

Hazırlanan iddianamede, videoda yer alan teröristin elindeki kalaşnikof tipi silah ile Arapça konuşma yaptığı, DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı Ürdün yönetimini tehdit ettiği ve maktul T.A.S'yi katlettiğinin görüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın açıkça itiraf ettiği savunmasında da maktulü öldürdüğünü söylediği yer aldı.



Sanığın örgüt içinde sıradan bir üye olmadığı anlaşıldı

Sanığın itirafıyla uyuşan belge, tespit ve araştırmalardan 2014'te terör örgütüne katıldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, "Kalaşnikof kullandığı, çeşitli birim ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra DEAŞ'ın sözde talim emiri yardımcılığı (eğitim bakan yardımcısı) pozisyonuna geldiği ve sadece örgüt yöneticileri tarafından kullanıldığı bilinen Glock marka tabanca kullanması dikkate alındığında şüphelinin örgüt içinde sıradan bir üye olmadığı, örgüt yöneticisi olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.



DEAŞ'ın fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için infaz eylemleri yaptı

Sanık A.Z.A.A.D. iddianamede yer alan ifadesinde, Suriye’nin Rakka kentinde 15 gün ideolojik şeri eğitim aldıktan sonra aynı bölgede bulunan DEAŞ'ın eğitim divanında ideolojik hükümlerin oluşturulmasında görev aldığını ve daha sonrasında ‘Suriye Eğitim Divanı Suriye Sorumlusu’ olarak görevlendirildiğini, 2016 yılında da Musul'da eğitim müfettişliği yaptığını, örgüt içinde ise ‘Abu Muhacir El Ürdüni’ kod adını kullandığını ifade etti. Sanık, videoda Ürdün ve Türkiye gibi DEAŞ'ın fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için kendisine iletilen metni okuduğunu ve daha sonra diğer örgüt üyeleriyle maktulleri infaz ettikleri itirafında bulundu.



"Türkiye, ABD gibi ülkeler, DEAŞ'ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir"

DEAŞ ile fikir ayrılığına düştüğünü ve örgüt tarafından öldürülme korkusu sebebiyle Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını belirten sanık A.Z.A.A.D., "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ'ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir" dedi.

