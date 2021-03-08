Kadınlar gününün en acı haberi Oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren kadın: "Kimim ben, benim kimliğim ne, bilmiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar gününün en acı haberi Oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren kadın: "Kimim ben, benim kimliğim ne, bilmiyorum"

İHA

Kadınlar gününün en acı haberi Oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren kadın: "Kimim ben, benim kimliğim ne, bilmiyorum"

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki kadın, ailesi ve eski eşinden şiddet gördüğünü, babasından kendisine kalan mal varlığına da el konulduğunu iddia etti. Ağabeyleri tarafından ölüm tehditleri aldığını ileri süren kadın, "Babamı kaybettikten sonra kardeşlerim tarafından iftiralar, darplar ve zulümler hiç bitmedi. Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler. Ben kendimi öldürmeyeceğim, çünkü benim bir tanecik oğlum var" dedi.
Yaklaşık 5 yıl önce Muş'tan Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesine taşınan Neşe K. (46), ailesi ve eski eşinden şiddet gördüğünü, aile bireylerinin babasından kendisine kalan mal varlığına el koyduğunu iddia ediyor. Ağabeyleri tarafından ölüm tehditleri aldığını ileri süren Neşe K., şu anda 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşıyor. Ailesinin tehditlerinin son bulmasını ve babasından kalan mal varlığı geri isteyen kadın, yetkililerden yardım talep ediyor.

"Oğlumu ağabeyine satmaya çalıştı" iddiası
Küçüklüğünden bu yana ailesi tarafından darp edildiğini ve şiddetten kaçmak için kendisinden 15 yaş büyük biriyle dini nikahla evlendiğini dile getiren Neşe K., şu ifadeleri kullandı:
"Çocukluğumdan beri bana hayatımı zindan ettiler. Küçüktüm, okuldan eve geldiğimde hep dayak yerdim, hep zulme mahkum edildim. Kardeşlerimin zulmünden kurtulmak için hiç tanımadığım, benden 15 yaş büyük biriyle bir evlilik yaptım. İki buçuk aylık evliliğimde, bir buçuk aylık hamileliğimde eşim beni babamlara bıraktı. Babamlarda hamile olduğumu öğrendim. En güzel duygularımı yaşıyordum o anda ve ben oğlumu babamlarda dünyaya getirdim. Eşimi aradım ve çocuğumuz oldu diye bana, 'Kimden aldıysan götür ona ver' dedi. Çocuğum 40 günlükken eşim geldi babamlara, bizi götürdü. Çocuğumu satmak istedi, vermedim. Bizi tekrardan Muş’a geri götürdü. Altınlarımı, eşyalarımı, her şeyimi hemen hemen 100 bin liralık eşyama el koydu. Altınlarımı bozdurup kendi adına bankaya yatırdı ve beni kandırdı. Resmi nikah istedim yapmadı, 'Sen kadın değilsin, sana resmi muamele yapmam, senin sahibin bile yok' dedi. Oğlumu ağabeyine satmaya çalıştı, vermedim. Kendisine bir not yazarak babamlara geldim"

"Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler"
Ölüm tehditleri aldığını iddia eden Neşe K., oğlu için mücadele verdiğini belirterek, "Oğlum 4 yaşındaydı, hatta bayramın ikinci günüydü hayatta unutmuyorum. 2 ağabeyim, yengem ve ablam beni öyle bir dövdüler ki ben artık acı hissetmiyordum sadece oğlumun, 'Dayı yapmayın. Benim annemden başka kimsem yok' dediğini duyuyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırtın yere gelmesin. Senin yardımlarınla ayakta kaldım. Bir Allah kuluna el açmadım. Babamı kaybettikten sonra kardeşlerim tarafından iftiralar, darplar ve zulümler hiç bitmedi. Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler. Ben kendimi öldürmeyeceğim çünkü benim bir tanecik oğlum var. Ben çocuğum için yaşayacağım ve beni darp ettikleri günlerin ağrısını, acısını şimdi kanıtlı olarak sunacağım. O acıların hala izleri var" diye konuştu.

"Oğlum 7 yaşına kadar benim soyadımı taşıdı"
Yetkililerden yardım isteyen Neşe K., "Benim ablam bana, 'Sen bizim kardeşimiz değilsin' dedi. Bana bunu babam öldükten sonra dile getirdiler. Kimim ben? Benim kimliğim ne? Bilmiyorum. Oğlum 7 yaşına kadar benim soyadımı taşıdı. Devlet yetkililerinin yardımı sayesinde bana bir ev yapıldı. Evim yapıldıktan sonra eşim oğluma soyadını verdi. Ve şu an oğlum onun soyadını bile taşımak istemiyor. Ağabeyim aradığında, 'Ölünce seni nereye gömelim' diyor. Devlet yetkililerine, bir anne olarak söylüyorum, bana yardım etsinler, ben hakkımı istiyorum" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar Örgütün fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için insanları infaz etmişler DEAŞ ile fikir ayrılıkları yaşadıktan sonra öldürülme korkusu yüzünden Türkiye’ye kaçmış Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı A.Z.A.A.D.: "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ'ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir"
YEREL HABERLER DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan ...
Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
YEREL HABERLER Çocukların yaktığı ateş odunluğa sıçradı
SUBÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı
YEREL HABERLER SUBÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı
Sakarya'da barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sakarya'da barakada eğlenen 10 kişiye 31 bin lira ...
Başkan Kılıç, sağlık ve belediye çalışanlarının Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, sağlık ve belediye çalışanlarının ...
Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti Karşılarında ekipleri görünce şaşkına döndüler Eğlence yapılan barakaya jandarma baskını, 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla ...
Kukla geleneği bu proje ile yaşatılıyor Kuklalar, anasınıflarında öğretmenlik yapıyor
YEREL HABERLER Kukla geleneği bu proje ile yaşatılıyor Kuklalar, ...
Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı: “Salgınla mücadelede çok kritik bir haftadayız” Sakarya’da 3 günde 22 bin 676 kişi denetlendi Vali Kaldırım: “Bulaşın yüzde 72’si ev buluşmalarından, lütfen ziyaret ve buluşmalara ara verelim”
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Sakarya Valisi uyardı: “Salgınla ...
Kısıtlamaları ihlal eden 241 kişiye toplamda 251 ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 241 kişiye toplamda 251 ceza ...
Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
YEREL HABERLER Baca yangını apartman boşluğuna sıçradı
Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Patpatın tekeri yerinden çıktı, sürücü yaralandı
Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği kopan patpat D100'de takla attı: 1 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlaması da silahlı kavgaya engel olamadı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması da silahlı kavgaya engel ...
Tarihin güçlü kadınlarını pastalarla canlandırdılar
YEREL HABERLER Tarihin güçlü kadınlarını pastalarla canlandırdılar
Merdivenlerden yuvarlanan yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Merdivenlerden yuvarlanan yaşlı adam kurtarılamadı
Kırmızı kategorideki Sakarya’da şehir merkezindeki banklar kaldırılıyor Sirkülasyonun yoğun olduğu alanlardaki banklar geçici bir süre için belediye ekiplerince kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Sakarya’da şehir merkezindeki ...
Sakarya´da sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Sakarya´da sokaklar sessizliğe büründü
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kalıcı muayene istasyonu istiyorlar 5'inci kez gezici traktör muayene istasyonu kurulan mahallede, 350’e yakın traktör muayenesini yaptırdı
YEREL HABERLER İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye ...
Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’da sokaklar sessiz Pazar günü kısıtlamasında Sakarya boş kaldı Boş kalan cadde ve sokaklar havadan da görüntülendi
YEREL HABERLER Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’da ...
Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak
YEREL HABERLER Mecliste 56 gündem maddesi karara bağlanacak
Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya Büyükşehirli sporcu 1’inci oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Yol Bisikleti yarışlarında Sakarya ...
Akyazı´da 2 okulda eğitime ara verildi 
YEREL HABERLER Akyazı´da 2 okulda eğitime ara verildi 
Sakarya’da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze eğitime 1 hafta ara
YEREL HABERLER Sakarya’da 2 okulda tedbir sebebi ile yüz yüze ...
Ambulans şoförü olmak için eğitim aldılar 
YEREL HABERLER Ambulans şoförü olmak için eğitim aldılar 