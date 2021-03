Kadınlar gününün en acı haberi Oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren kadın: "Kimim ben, benim kimliğim ne, bilmiyorum"

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki kadın, ailesi ve eski eşinden şiddet gördüğünü, babasından kendisine kalan mal varlığına da el konulduğunu iddia etti. Ağabeyleri tarafından ölüm tehditleri aldığını ileri süren kadın, "Babamı kaybettikten sonra kardeşlerim tarafından iftiralar, darplar ve zulümler hiç bitmedi. Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler. Ben kendimi öldürmeyeceğim, çünkü benim bir tanecik oğlum var" dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce Muş'tan Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesine taşınan Neşe K. (46), ailesi ve eski eşinden şiddet gördüğünü, aile bireylerinin babasından kendisine kalan mal varlığına el koyduğunu iddia ediyor. Ağabeyleri tarafından ölüm tehditleri aldığını ileri süren Neşe K., şu anda 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşıyor. Ailesinin tehditlerinin son bulmasını ve babasından kalan mal varlığı geri isteyen kadın, yetkililerden yardım talep ediyor.



"Oğlumu ağabeyine satmaya çalıştı" iddiası

Küçüklüğünden bu yana ailesi tarafından darp edildiğini ve şiddetten kaçmak için kendisinden 15 yaş büyük biriyle dini nikahla evlendiğini dile getiren Neşe K., şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri bana hayatımı zindan ettiler. Küçüktüm, okuldan eve geldiğimde hep dayak yerdim, hep zulme mahkum edildim. Kardeşlerimin zulmünden kurtulmak için hiç tanımadığım, benden 15 yaş büyük biriyle bir evlilik yaptım. İki buçuk aylık evliliğimde, bir buçuk aylık hamileliğimde eşim beni babamlara bıraktı. Babamlarda hamile olduğumu öğrendim. En güzel duygularımı yaşıyordum o anda ve ben oğlumu babamlarda dünyaya getirdim. Eşimi aradım ve çocuğumuz oldu diye bana, 'Kimden aldıysan götür ona ver' dedi. Çocuğum 40 günlükken eşim geldi babamlara, bizi götürdü. Çocuğumu satmak istedi, vermedim. Bizi tekrardan Muş’a geri götürdü. Altınlarımı, eşyalarımı, her şeyimi hemen hemen 100 bin liralık eşyama el koydu. Altınlarımı bozdurup kendi adına bankaya yatırdı ve beni kandırdı. Resmi nikah istedim yapmadı, 'Sen kadın değilsin, sana resmi muamele yapmam, senin sahibin bile yok' dedi. Oğlumu ağabeyine satmaya çalıştı, vermedim. Kendisine bir not yazarak babamlara geldim"



"Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler"

Ölüm tehditleri aldığını iddia eden Neşe K., oğlu için mücadele verdiğini belirterek, "Oğlum 4 yaşındaydı, hatta bayramın ikinci günüydü hayatta unutmuyorum. 2 ağabeyim, yengem ve ablam beni öyle bir dövdüler ki ben artık acı hissetmiyordum sadece oğlumun, 'Dayı yapmayın. Benim annemden başka kimsem yok' dediğini duyuyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırtın yere gelmesin. Senin yardımlarınla ayakta kaldım. Bir Allah kuluna el açmadım. Babamı kaybettikten sonra kardeşlerim tarafından iftiralar, darplar ve zulümler hiç bitmedi. Bana, 'Kendini öldür, elimizi kana bulama' dediler. Ben kendimi öldürmeyeceğim çünkü benim bir tanecik oğlum var. Ben çocuğum için yaşayacağım ve beni darp ettikleri günlerin ağrısını, acısını şimdi kanıtlı olarak sunacağım. O acıların hala izleri var" diye konuştu.



"Oğlum 7 yaşına kadar benim soyadımı taşıdı"

Yetkililerden yardım isteyen Neşe K., "Benim ablam bana, 'Sen bizim kardeşimiz değilsin' dedi. Bana bunu babam öldükten sonra dile getirdiler. Kimim ben? Benim kimliğim ne? Bilmiyorum. Oğlum 7 yaşına kadar benim soyadımı taşıdı. Devlet yetkililerinin yardımı sayesinde bana bir ev yapıldı. Evim yapıldıktan sonra eşim oğluma soyadını verdi. Ve şu an oğlum onun soyadını bile taşımak istemiyor. Ağabeyim aradığında, 'Ölünce seni nereye gömelim' diyor. Devlet yetkililerine, bir anne olarak söylüyorum, bana yardım etsinler, ben hakkımı istiyorum" sözlerine ekledi.

