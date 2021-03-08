Sakarya´da yakalanan DEAŞ´ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı, örgüt adına infaz yapmış



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı´nın ortak çalışması sonucu Sakarya´da yakalanan DEAŞ´ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, DEAŞ´ın fikrini benimsemeyen ülkelerde yaptıkları eylemlerle ilgili propaganda videoları hazırlayan ve bu videolarda açıklama yapan A.Z.A.A.D.´nin örgüte karşı yapılan operasyonlar nedeniyle Ürdün yönetimini tehdit ederek T.A.S.´yi katlettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma sonucu Sakarya´da yakalanan terör örgütü DEAŞ´ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 24 sayfalık iddianame tamamlandı. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, DEAŞ´ın amacı ve faaliyetleri hakkında ilgili bilgilerin olduğu öğrenilirken tutuklu sanık A.Z.A.A.D.´nin örgüt çin infaz yaptığını itiraf ettiği ortaya çıktı. A.Z.A.A.D. hakkında; `Anayasayı ihlal´ ve `Anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

IRAK VE SURİYE´DE GÖREV YAPMIŞ

İddianamede yer alan ifadesine göre terör örgütü DEAŞ´a 2014 yılında katıldığını belirten A.Z.A.A.D., Suriye´nin Rakka şehrinde örgüte katıldıktan sonra aynı şehirde yer alan kampta 15 gün ideolojik eğitim alarak `DEAŞ Eğitim Divanı´ tarafından `Eğitim Divanı Suriye Sorumlusu´ olarak görevlendirildiğini söyledi. 2016 yılında Irak´ın Musul şehrinde sözde eğitim müfettişi olarak `Abu Muhacir El Ürdini´ takma adıyla görev yaptığını itiraf eden A.Z.A.A.D., terör örgütü DEAŞ´ın sözde Eğitim Bakanı Yardımcılığı görevi öncesinde de örgüt adına internet siteleri ve sosyal medya üzerinden propaganda videolarında yer aldığını ifade etti. A.Z.A.A.D.´nin tabletinde ise daha önceden `silahlı terör örgütü üyeliği´ bulunan ve haklarında adli işlem yapılmış şüphelilere ait telefon numaralarının bulunduğu, örgüte ait video, doküman ve fotoğrafların yer aldığı, Arapça olarak propaganda amacıyla hazırlanmış video ve ses kayıtlarının bulunduğu ve ses getirecek eylemlerin videolarının belirli bir kurguyla montajlanarak hazırlandığı tespit edildi.

DEAŞ İÇİN İNFAZ YAPMIŞ

DEAŞ´ın fikrini benimsemeyen ülkelerde yaptıkları eylemlerle ilgili propaganda videoları hazırlayan ve bu videolarda açıklama yapan A.Z.A.A.D.´nin videolarda elinde Kalaşnikof ile Arapça konuşma yaptığı ve DEAŞ´a karşı yapılan operasyonlar nedeniyle Ürdün yönetimini tehdit ederek T.A.S.´yi katlettiği ortaya çıktı. Suçlamayı kabul eden A.Z.A.A.D.´nin çeşitli birimlerde görev aldığı ve örgütte yalnızca üst düzey yöneticilerin kullandığı Glock marka tabanca kullandığı tespit edildi. A.Z.A.A.D.´nin DEAŞ ile fikir ayrılığına düştükten sonra kaçak yollarla Türkiye´ye geldiği ve saklandığı tespit edildi. A.Z.A.A.D.´nin, Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika´nın, DEAŞ´ın her an eylem yapmak için hazırlık yaptığı ülkeler olduğunu ifade ettiği belirtildi. A.Z.A.A.D.´nin yargılanmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-03-08 14:59:43



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