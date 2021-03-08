Pazarcılık yapan esnaftan ilginç HES kodu çözümü Satış yaparken HES kodunun yazdığı kartonu boynuna asıyor Pazarcı Erhan Kukuloğlu: "Pazar yerinde bu şekilde boynuma asıyorum, diğer günlerde de aracıma asıyorum uygulamalarda direkt onu gösteriyorum”

Salgınla mücadelede HES kodu uygulamasının başlaması, ilginç çözüm yollarını da beraberinde geldi. Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan vatandaş, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı.

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde pazarcılık yapan Erhan Kukuloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasında ilginç bir çözüm buldu. Kukuloğlu, HES kodunun, isminin ve soy isminin yazılı olduğu kartonu boynuna asarak satış yapmaya başladı. Güvenlik güçlerine yardımcı olmak adına ve diğer arkadaşlarına örnek teşkil etmek adına böyle bir uygulamaya başvurduğunu belirten Kukuloğlu, hazırladığı kartonu pazar yerinin yanı sıra aracına da astığını belirtti.



"Beni görenler tebrik ediyor"

HES kodunu telefondan göstermenin zor olduğunu söyleyen Kukuloğlu, "Bende hem zor olduğu için, hem de başka arkadaşlara örnek olsun diye bu şekilde yapmaya karar verdim. Beni görenler tebrik ediyor. Polisler, bekçiler ve zabıtalar da tebrik ediyor. Hatta bazı vatandaşlar benimle fotoğraf çektiriyor. Geyve ilçesinde de pazarcılık yaparken emniyet müdürü beni görüp, tebrik etmişti. Diğer ilçe pazarlarına da gittiğim için hepsinde bunu kullanıyorum. Pazar yerinde uyguluyorum, diğer günlerde de aracıma asıyorum ve uygulamalarda direkt onu gösteriyorum" dedi.

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