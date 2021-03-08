Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesi daha önce çok sayıda vaka tespit edilince yarısı karantinaya alınan İhsaniye Mahallesi, pozitiflerin bulunduğu ve karantinada olan hane sayısı 8'e çıkınca girişçıkışlara tamamen kapatıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla kent genelinde karantina uygulamaları sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Geyve ilçesinde bulunan İhsaniye Mahallesi'nde bir kişiye yapılan hasta ziyareti sonrasında pozitif vakalar çıkınca karantina uygulanmıştı. İlk olarak yarısı karantinaya alınan mahalle, pozitif vakaların tespit edildiği hane sayısı çoğalınca tamamen kapatıldı. Geyve Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada mahallede karantinaya alınan hane sayısının 8'e yükselmesi sonrasında ilçe kurulu kararıyla "tam kapatma" uygulamasına geçildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mahallenin girişçıkışını şerit ve dubalarla kapattı. İhsaniye Mahallesi 10 günlük süreyle karantinaya alındı. Yetkililer, kent genelinde vakaların çoğaldığı bölgelerde karantina uygulamasının devam edeceğini belirtiyor.

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