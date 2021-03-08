SUBÜ’de normalleşme sürecinde beslenme ve bağışıklık konuşuldu

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SUBÜ Konuşmaları’nın ikinci konuşmacısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin olacak. Programda ‘Normalleşme Sürecinde Sağlıklı Beslenme ve Bağışıklık’ konusu konuşulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından her Çarşamba günü saat 14.00’da düzenlenen ‘SUBÜ Konuşmaları’nın ikinci konuşmacısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin olacak. Gültekin, üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanacak ve herkese açık olacak programda ‘Normalleşme Sürecinde Sağlıklı Beslenme ve Bağışıklık’ başlıklı konuyu anlatacak. Programın moderatörlüğünü SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Azize Alaylı yürütecek. ‘SUBÜ Konuşmaları’ ile öğrencilerin alanında uzman isimlerle buluşturularak entelektüel açıdan da gelişimlerini sağlamak hedefleniyor.

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